Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Липецкой области состоялось под председательством губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

Была заслушана информация УМВД России по Липецкой области и следственного управления Следственного комитета России по Липецкой области о результатах работы по выявлению и привлечению к ответственности за коррупционные преступления в 2023 году. Также подведены итоги антикоррупционной деятельности в регионе за 2023 год и рассмотрены вопросы состояния работы по профилактике коррупционных правонарушений в Измалковском муниципальном округе Липецкой области.

Результаты социологических опросов свидетельствуют о снижении коррупциогенных факторов в регионе. Положительные тенденции подтверждаются сокращением количества выявленных правоохранителями коррупционных нарушений на 41% среди госслужащих и на 28,5% среди муниципальных служащих. На заседании отмечалось, что в 2023 году ни один госслужащий области не был привлечен к уголовной ответственности.

По всем вопросам повестки дня приняты соответствующие решения. «Приоритетным направлением работы является активное взаимодействие с правоохранительными органами и общественностью, которое позволяет нам эффективнее противостоять коррупционным проявлениям», – отметил по результатам заседания комиссии Игорь Артамонов.