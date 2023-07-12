Сегодня состоялся комитет облсовета по вопросам агропромышленного комплекса и земельных отношений. На нем парламентарии рассмотрели вопрос, который касается реализации комплекса мер по безопасному применению агрохимикатов в растениеводстве. В частности, депутатов интересовало отравление пестицидами медоносных пчел на территории Липецкой области.

На комитет были приглашены представили профильных ведомств и представители Союза пчеловодов.

Как отметил заместитель начальника управления сельского хозяйства Липецкой области Роман Донских, высокопродуктивному сельскому хозяйству невозможно обойтись без применения химических средств защиты растений. Но вместе с тем, пестициды являются одним из наиболее опасных для человека и окружающей среды видов химической продукции.

Так, управлением сельского хозяйства Липецкой области совместно с муниципальными образованиями области сформирован реестр пчеловодов Липецкой области, в который вошло 2З04 пасеки.

Агрохолдинги обязаны информировать жителей, которые находятся на расстоянии до 7 километров от границ, об обработке пестицидами и агрохимикатами своих полей. Однако периодически фиксируются нарушения.

Как заявил на комитете директор липецкой облветлаборатории Михаил Зибров, по всем обращениям жителей были проведены исследования. В некоторых районах подтвердились случаи подмора пчел и зеленой массы растений агрохимикатами.

По мнению председателя регионального отделения Союза пчеловодов Андрея Куликова, проблема в недостаточном взаимодействии двух сторон – агрохолдингов и пчеловодов.

Парламентарии обозначили и ряд других причин, по которым гибнут пчелы. Они возникают вследствие недостаточной ответственности для нарушителя. Также есть пчеловоды, которые не регистрируют свою деятельность. Поэтому предупредить таких пасечников об обработке невозможно.

По итогам обсуждения решением комитета было предложено Управлению Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям усилить контроль за соблюдением регламентов применения пестицидов при производстве сельскохозяйственной продукции.

Также комитет рекомендовал Управлениям ветеринарии и сельского хозяйства Липецкой области на регулярной основе проводить разъяснительную работу с ветеринарными специалистами, пчеловодами, участниками сельскохозяйственных ярмарок, информировать население.

А главам муниципальных образований, по мнению депутатов, необходимо провести работу по взаимодействию, в том числе информационного, между сельхозтоваропроизодителями и пчеловодами. Выработать взаимовыгодные подходы к обеспечению защиты интересов обеих сторон.