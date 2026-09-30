Коммунальная инфраструктура Усмани улучшается по нацпроекту

В рамках комплексного развития Северо-Восточного микрорайона Усмани ведётся строительство сетей водоотведения протяжённостью 2,5 километра. Работы идут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На сегодняшний день первый этап – строительство сетей – выполнен полностью. Второй этап, предусматривающий возведение канализационной насосной станции, готов на 76%.

Как отметили в региональном министерстве ЖКХ, реализация проекта даст жителям микрорайона надёжную и современную систему водоотведения, снизит риск аварий и неприятных запахов, улучшит санитарно-эпидемиологическую обстановку и экологию. Кроме того, это создаст комфортные условия для проживания, повысит инвестиционную привлекательность территории и откроет новые возможности для строительства жилья и инфраструктуры.

«Комфортная жизнь начинается с надёжных коммуникаций. Обновление сетей водоотведения в Усмани – часть системной работы по развитию инфраструктуры региона. Такие проекты улучшают условия жизни людей, снижают риски аварий и создают основу для дальнейшего развития территорий», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.