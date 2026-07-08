Коммунальные сети обновляют в Ельце

Ключевые объекты водоснабжения и водоотведения обновляют в Ельце. Проекты реализуются в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На ул. Карла Маркса идет масштабная реконструкция, которую жители ждали долгие годы. До конца лета подрядчик планирует обновить километр сетей и 80 колодцев. Это серьезное преображение центральной части города позволит повысить надежность коммуникаций для 33 тысяч ельчан. Сейчас на объекте задействована техника и рабочие, ведется укладка новых труб и монтаж узлов.

Параллельно продолжается модернизация канализационного коллектора в поселке Электриков. Этот объект, построенный еще в 1964 году, проходил через территорию предприятий, что всегда осложняло его обслуживание. Из-за критического износа было принято решение о выносе сетей и замене коллектора диаметром 300 мм. Новая трасса обеспечит надежное водоотведение для потребителей поселка.

Ход работ проверили министр жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области Никита Путилин и глава города Вячеслав Жабин. «Осмотрели узлы, обсудили логистику оборудования и сверили графики. Подрядчик заверил, что идет строго по утвержденному плану. Мы ставим задачу, чтобы новые сети служили жителям десятилетиями, поэтому любые сдвиги в сроках недопустимы», — отметил Никита Путилин.По итогам 2026 года в Липецкой области в рамках программы планируется модернизировать 3,72 км сетей водоотведения и 17,25 км водоснабжения. Улучшение качества услуг почувствуют более 52,5 тысячи человек. Для Ельца эти проекты означают не просто замену труб, а долгожданную стабильность и комфорт для многих семей.«Мы делаем всё, чтобы города и сёла региона становились комфортнее.

Наша задача – обеспечить жителей качественными коммунальными услугами и современной инфраструктурой. Водоснабжение – одна из наиболее актуальных проблем, волнующих людей, и мы активно работаем в этом направлении, чтобы значительно улучшить качество жизни населения», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.