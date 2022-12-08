Обработкой региональных дорог в Липецкой области с начала снегопада занимаются 60 спецмашин. Дороги посыпают пескосоляной смесью, от нее снег на проезжей части тает и превращается в кашу, которую спустя некоторое время комбинированные машины или трактора сгребают отвалами.

«Согласно нормативам освободить проезжую часть от снега мы должны в течение 4-6 часов после прекращения снегопада. Пока осадки продолжаются, добиться чистой дороги невозможно. Сейчас наша задача – не допустить образования наледи или наката. Работаем в две смены», – сказал главный инженер «Липецкдоравтоцентра» Александр Безуглов.

Предприятие обслуживает 5400 километров межмуниципальных трасс. Песок и соль заранее заготавливают на специальных площадках, их по области 18. Передвижение техники диспетчеры отслеживают онлайн. В первую очередь технику отправляют на самые нагруженные трассы.

Дорожное агентство Липецкой области напоминает о необходимости соблюдать особую осторожность при движении в непогоду и учитывать дополнительное время, которое потребуется на дорогу. О состоянии региональных дорог (к ним не относятся федеральные трассы и улицы городов/поселков) можно сообщать в диспетчерскую службу Дорожного агентства Липецкой области. Телефон 8(4742) 22-04-10 работает круглосуточно. «Коммунальные службы региона усиленно трудятся, сотрудники своевременно подготовились и теперь должны обеспечивать безопасность на дорогах», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.