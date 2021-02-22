Резкое понижение температуры воздуха ожидается в Липецкой области предстоящей ночью. В связи с этим коммунальные службы региона переведены в режим повышенной готовности.

В организациях, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, в период экстремального понижения температуры установлен особый контроль за работой насосного оборудования, проведена подготовка специальной техники, на работу в праздничные дни дополнительно выведено более 150 человек, привлечено дополнительно почти 100 единиц техники.

На усиленный режим работы переходит «ЛГЭК». В режиме постоянной готовности находятся аварийно-ремонтные бригады и диспетчерские службы. Установлен повышенный контроль за эксплуатацией систем энергоснабжения. Приняты меры по увеличению температуры теплоносителя на источниках тепла в соответствии с температурным графиком.

Жители Липецка могут сообщить об отключениях воды, света и замеченных повреждениях энергообъектов по телефонам диспетчерской службы: 175, 236-175. А также по электронной почте: lgek@lgek.ru, в мобильном приложении личного кабинета клиента (вкладка «вопрос-ответ»), на сайте компании (переход по кнопке «Направить обращение в АО «ЛГЭК»), в социальных сетях Инстаграм и ВКонтакте.

В филиале «Россети Центр Липецкэнерго» усилен контроль за функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов. В случае необходимости к выполнению аварийно-восстановительных работ готовы приступить 109 бригад в количестве 361 человека и 195 единиц техники. В распоряжении Липецкэнерго находятся 35 резервных источников электроснабжения, которые в случае необходимости будут использованы для подачи электроэнергии. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону Контакт-центра «Россети Центр»: 8-800-220-0-220

В преддверии холодов сотрудники Липецкого филиала «Квадры» провели дополнительную проверку готовности резервного оборудования на Липецкой ТЭЦ-2, Елецкой ТЭЦ и Данковской ТЭЦ к несению пиковых нагрузок в преддверии морозов.

На всех станциях Липецкого филиала имеются необходимые комплекты резервных запчастей и достаточный запас топлива. Ранее, во время подготовки теплосетевого комплекса к отопительному сезону, Липецкий филиал выполнил все запланированные ремонты основного и вспомогательного оборудования и тепловых систем.

На случай, если во время морозов произойдёт инцидент на теплосетях, ремонтные бригады филиала укомплектованы и оснащены всей необходимой техникой, что позволит устранить любую нештатную ситуацию в максимально сжатые сроки.