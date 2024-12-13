В Липецкой области продолжается реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры с участием финансовой поддержки из федерального бюджета. Куратором этой программы выступает Минстрой России, оператором – ППК «Фонд развития территорий». «В Липецкой области в четвертом квартале этого года ввели в эксплуатацию сети водо- и теплоснабжения общей протяженностью 39,3 км. Это улучшило качество коммунальных услуг для 5,5 тыс. человек», – отметил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Наибольший объём работ в текущем квартале завершили в Добровском округе, где в 7 селах модернизировали 10,9 км сетей водоснабжения. В Лебедянском районе в двух населенных пунктах обновили 7,4 км водопроводных сетей. В Задонском районе в 10 селах модернизировали 7,2 км сетей водоснабжения. Также работы по обновлению и строительству сетей водоснабжения провели в Чаплыгине, Данковском, Добринском, Усманском районах и Измалковском округе. А в Ельце реконструировали теплотрассу протяженностью 1,4 км.

«Всего в текущем году по этой программе в Липецкой области ввели в эксплуатацию 66,3 км инженерных сетей. Благодаря этому повысилась надежность предоставляемых коммунальных услуг для 8,2 тыс. жителей региона», – отметил Генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

В этом году Липецкая область завершает реализацию программы модернизации коммунальной инфраструктуры 2023-2024 годов. На финальной стадии строительство нескольких объектов. Так, в поселке при железнодорожной станции Плавица Добринского района специалисты завершают работы по замене труб на участке в 2,5 км, который затрагивает сразу несколько улиц. К заключительному этапу приближаются и в Ельце, где подрядчик проводит модернизацию 1,7 км сетей холодного водоснабжения. До конца года все объекты будут введены в эксплуатацию.

«Ежегодно мы обновляем коммунальные сети в муниципалитетах. Регион участвует в ряде федеральных проектов, выделяет региональные средства на модернизацию инженерной инфраструктуры. Всё это позволяет нам последовательно менять изношенные коммуникации», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.