Весна для коммунальщиков Липецка в этом году началась строго по календарю. К уборке областного центра после зимы они приступили 2 марта, хотя обычно в регион тепло приходит позже. Как ведется уборочная кампания, глава города Евгения Уваркина доложила губернатору Липецкой области Игорю Артамонову на еженедельном оперативном совещании в правительстве.

По словам Евгении Уваркиной, пока наблюдаются минусовые температуры, выведена не вся техника, однако, уже работают подметально-уборочные «бродвеи», уличные пылесосы, а также порядка двух десятков тракторной техники и несколько бригад заняты на уборке обочин и бордюров от наледи, грязи и пескосоляной смеси, накопившейся за зиму. Трудятся ежедневно. Вектор работ – от центральных улиц к отдаленным с учетом наибольшей загруженности и наличия общественного транспорта. Только за прошедшую неделю с улиц Московская, Гагарина, Космонавтов, Маркса, Советская и других вывезено около 150 тонн грунта.

За месяц планируют привести в порядок 100% основных магистралей и дорог города. А как только наступит устойчивая плюсовая погода, всю дорожную технику переоборудуют на летний режим работы. То есть в арсенале коммунальщиков появится поливочная система, и они приступят к мойке асфальта. Кроме того, с 1 апреля в областном центре традиционно стартуют субботники. Они помогут очистить от мусора неразграниченные территории. А управляющие компании вместе с жителями приведут в порядок городские дворы. «Нужно быть готовым, что погода может преподнести сюрпризы. Однако, это не должно помешать очистить город от мусора, накопившегося за зиму, в запланированные сроки. Для этого необходимо строго контролировать работу дорожной техники и ее исправность», – отметил губернатор Игорь Артамонов.