В общежитии ЛГТУ открылась комната для молодых мам с детьми. Они могут переодеть и покормить ребенка, разогреть питание. Детей старше 2 лет мамы могут оставить на несколько часов с воспитателями. В соседней комнате для них будет группа кратковременного пребывания с развивающими игрушками, спорткомплексом, игровым домиком.

Отвести своё чадо в группу кратковременного пребывания детей могут молодые родители-студенты вуза, а также преподаватели и сотрудники. В ЛГТУ учатся 67 студентов с детьми в возрасте до 7 лет. Кроме того, 250 преподавателей и сотрудников университета также имеют малышей.

Проект реализовали благодаря победе ЛГТУ в конкурсе Минобрнауки РФ «Помоги маме учиться». На оснащение комнат университет получили больше 2 млн рублей.В Липецкой области действует около 40 видов социальной помощи для семей с детьми. Молодые мамы от 18 до 24 лет при рождении первенца получают выплаты в размере 85 000 рублей, а при рождении третьего ребенка и далее – областной маткапитал. Также единовременная выплата в 300 000 рублей введена для молодых многодетных семей. Она будет предоставляться на третьего или последующего детей.