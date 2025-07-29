Компании Липецкой области вступают в «Клуб молодых промышленников»

Собственник промышленной группы «Гермес», резидента ОЭЗ «Липецк», Полина Шарова стала заместителем регионального отделения Клуба молодых промышленников. Он объединяет перспективных руководителей и владельцев промышленных предприятий в возрасте до 40 лет. В 2023 году Полина Шарова вошла в ТОП-3 победителей II Всероссийской Премии «Молодой промышленник года».

Входящие в Клуб компании показывают устойчивый рост с годовым оборотом от 120 миллионов до 2 миллиардов рублей. Организация пользуется серьёзной поддержкой на федеральном уровне: её попечительский совет возглавляет первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, а в работе участвуют пять профильных министерств.

Липецкая область открыла региональное представительство Клуба первой в ЦФО. Статус резидентов уже получили несколько местных предприятий, включая «Гермес-Липецк», «Стальной лев», «Шаг», «Лучший фасад» и Грязинский культиваторный завод.

«Современная промышленность нуждается в энергичных, целеустремлённых специалистах, способных внедрять передовые решения и выстраивать эффективные производственные цепочки. Нам важно создавать все условия для развития молодых предпринимателей, помогая им во взаимодействиях с властью и деловым сообществом», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Участие в Клубе открывает перед промышленниками широкие возможности: доступ к программам Минпромторга, сотрудничество с крупнейшими корпорациями страны («Ростех», ОДК, «Калашников»), а также участие в престижных отраслевых мероприятиях, включая Международный молодежный промышленный форум и премию «Молодой промышленник года», в которой у Липецкой области уже есть успехи. Так, руководитель «Липецкой Кофейной Компании» Олеся Загорская вошла в топ-10 премии 2025 года. Максим Александров из Медико-производственной компании «Елец», Денис Ейкилис из «Липецк ТехноЛит» и Дмитрий Цыпин из «Петэксперт» – в топ-200.