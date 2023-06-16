Компания ООО «КолоСС» намерена вложить 870 млн рублей в строительство площадки «Рогожино – III» для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 4320 голов. На предприятии будет создано 35 рабочих мест. Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор ООО «КолоСС» Эдуард Кирьянов.

«То, что предприниматели готовы вкладывать большие средства в развитие производства, говорит о перспективности и инвестиционной привлекательности Липецкой области. Молочное животноводство – отрасль, требующая грамотного управления, больших знаний и ответственности. Мы готовы оказывать предпринимателям всестороннюю поддержку, чтобы их проекты заработали и приносили пользу региону», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Основными видами деятельности ООО «КолоСС» является растениеводство и молочное животноводство. Производственные объекты, в том числе пять молочно-товарных ферм расположены в Липецком, Задонском, Елецком, Долгоруковском и Хлевенском районах. В конце 2022 года предприятие получило статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. Сегодня поголовье КРС компании ООО «КолоСС» составляет более 15 тысяч голов, из них дойного стада – около семи тысяч. Молоко поступает на собственный завод по переработке молока, который выпускает широкий ассортимент продукции под брендом «Счастливое детство».