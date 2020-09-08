Компания “Отрада” сделала школьникам подарки – рюкзаки и канцтовары с фирменной символикой

1 сентября компания «Отрада» поздравила с Днём знаний школьников Добринского района. Акция «Отрада» — детям» успешно прошла в пяти сельсоветах.
Школам была направлена материальная помощь на текущий ремонт, приобретение мебели и техники.
Каждому ученику вручили брендированный рюкзак для сменной обуви, фирменный блокнот и ручка.
Также, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой «Отрада» подарила школам сенсорные диспенсеры с дезинфицирующей жидкостью для обеспечения текущих требований санитарной безопасности.
«Отрада» не первый раз проводит благотворительные акции в нашем районе.