Общество

Компания “Отрада” сделала школьникам подарки – рюкзаки и канцтовары с фирменной символикой

2 часа назад
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1 сентября компания «Отрада» поздравила с Днём знаний школьников Добринского района. Акция «Отрада» — детям» успешно прошла в пяти сельсоветах.

Школам была направлена материальная помощь на текущий ремонт, приобретение мебели и техники.

Каждому ученику вручили брендированный рюкзак для сменной обуви, фирменный блокнот и ручка.

Также, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой «Отрада» подарила школам сенсорные диспенсеры с дезинфицирующей жидкостью для обеспечения текущих требований санитарной безопасности.

«Отрада» не первый раз проводит благотворительные акции в нашем районе.

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