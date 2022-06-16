Ещё одно выгодное в плане инвестиций для Липецкой области соглашение подписано на ПМЭФ-2022. Партнёрство заключено между регионом и компанией «Петэксперт».

Документ о реализации инвестиционного проекта подписали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор ООО «Петэксперт» Дмитрий Цыпин. Соглашение предусматривает создание на территории Елецкого участка особой экономической зоны «Липецк» производства кормов для кошек и собак.

«Это важный импортозамещающий инвестпроект. Он позволит обеспечить потребителей кормами для животных отечественного завода, даст жителям Елецкого района рабочие места. Будем следить за технологичностью и экологичностью будущего производства», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Площадь завода составит не менее 10 тысяч квадратных метров. Размер инвестиций – 1,1 млрд рублей. Запуск нового предприятия позволит создать в Елецком районе 50 рабочих мест. Строительство запланировано на 2023 год, запуск производства – на 2024-й. В рамках проекта предполагается организация выпуска специализированных кормов, в том числе премиальных. Максимальный объём производства первой очереди – 20 тысяч тонн в год.

Среди основных целей проекта: замещение ввоза импортной продукции и максимальное обеспечение потребителей кормами для животных отечественного изготовления, локализация производства иностранных марок, представленных на российском рынке, организация современных и конкурентных рабочих мест, создание современного и экологически чистого завода на территории Липецкой области, получение лучших показателей по выходу и себестоимости продукции в отрасли за счёт высокой технологичности завода.