Научное оборудование на сумму 2,8 млн рублей предоставил Липецкому государственному техническому университету резидент ОЭЗ» «Липецк» — компания PPG. Сегодня состоялась презентация обновлённой химической лаборатории ЛГТУ. Было закуплено 19 наименований нового научного оборудования, в частности, генератор азота, адгезиметр, толщиномер. Оно будет использоваться для дисциплин, связанных с лакокрасочными материалами и для индивидуальных студенческих исследований.

«Сегодня тройной праздник: во-первых, день российского студенчества, во-вторых, ЛГТУ получил высококлассную лабораторию и надёжного партнёра в лице компании PPG. Хочу пожелать студентам совершенствования своих знаний, благодаря опытным работам, а компании PPG найти ценных сотрудников среди учащихся. В-третьих, мы видим первые проявление концепции ESG: социальная ответственность бизнеса, в данном случае это вклад в образование», — подчеркнул заместитель главы администрации Липецкой области Сергей Курбатов.Студентам ЛГТУ с соответствующими специальностями также предлагают стажировки на предприятии PPG по производству автомобильных и промышленных покрытий в Липецке. Это поможет молодым специалистам получить практический опыт работы в лакокрасочной индустрии и пройти дополнительное обучение.

«PPG сотрудничает с университетами по всему миру, поскольку мы знаем, насколько важны квалифицированные кадры в области естественных наук, математики и инженерных специальностей, — сказала генеральный директор PPG в России Ольга Колеватова. — Надеемся, что наше сотрудничество с ЛГТУ будет полезным для университета и позволит молодым специалистам приблизиться к реализации своих профессиональных и научных планов».

«Мы рады помогать ЛГТУ, ведущему вузу Липецкой области, готовить кадры для экономики региона. По нашему опыту, студенты ЛГТУ демонстрируют высокий уровень профессиональной подготовки. Обновляя оборудование лаборатории, мы помогаем подготовить их к практической работе», — сообщил директор завода PPG в Липецке Олег Валуев.

В рамках проекта COLORFUL COMMUNITIES® (красочные сообщества) волонтёры PPG обновили холлы университета. PPG предоставила около 150 литров лакокрасочных материалов, общая площадь окрашенных поверхностей превысила 400 квадратных метров. На нескольких стенах появились муралы, созданные липецким художником Даниилом Белым, в чьём портфолио есть и другие общественные проекты. Тематика рисунков посвящена химии и будет напоминать студентам о прогрессе науки и её важности для будущего общества.

PPG в России работает 16 лет. Завод компании в Липецке находится на территории особой экономической зоны и производит автомобильные, промышленные, защитные и морские покрытия. В России у компании также действует завод по производству автомобильных покрытий для OEM-производителей в Коломне и два завода по производству архитектурных покрытий в Санкт-Петербурге.