Новый инвестор заходит на елецкую площадку ОЭЗ «Липецк». К строительству завода скоро приступит компания «Рунит», с которой было подписано соглашение на ПМЭФ-2024.

Представители компании-резидента осмотрели участок, на котором планируется строительство предприятия, обсудили сроки геодезических исследований и проектных работ, закупки оборудования. Проект предполагает вложение инвестиций в сумме 450 млн рублей.

Компания «Рунит» производит готовые сухие смеси для строительства и реставрации, силикатные краски, каменные штукатурки, камнеукрепители, мозаичный бетон и другие стройматериалы.

Также руководители компании «Рунит» и ОЭЗ «Липецк» встретились с ректором Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина Сергеем Щербатых. Стороны обсудили вопросы потенциального сотрудничества в сфере совместных научных исследований и разработок, а также обучение кадров для будущего предприятия. В ЕГУ готовы взять на себя разработку дополнительных образовательных программ с учётом потребностей резидента особой экономической зоны.

«Мы приветствуем такой подход инвесторов к сотрудничеству с нашими учебными заведениями. Это крайне важно для подготовки современных высококвалифицированных кадров. Что касается присутствия в регионе компании по производству стройматериалов, безусловно, это будет способствовать развитию строительной сферы нашей области», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.