Свидетельство участника негосударственного Реестра надежных партнеров первой в Липецкой области получила компания «Руссталь». Основным видом деятельности предприятия являются комплексные поставки металлопроката от крупнейших комбинатов России. Кроме того, компания имеет собственное производство, выпускающее более двух тысяч наименований продукции.

Полное название проекта — Реестр российских предприятий и предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об их надежности как партнеров для предпринимательской деятельности в Российской Федерации и за рубежом. Его задача — выявить российские предприятия и организации, готовые работать на рынке в цивилизованных условиях и предоставлять полную информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности. Ведение Реестра позволит активизировать предпринимательскую деятельность и внешнеэкономическое сотрудничество на стабильной и взаимовыгодной основе, а также повлияет на качество и конкурентоспособность отечественных товаров и услуг, создаст условия для добросовестной конкуренции.

«Для предприятий сейчас очень актуально иметь подтверждение своей надежности, как поставщика или подрядчика, тем более на федеральном уровне», — отметил начальник центра поддержки экспорта Липецкой области, первый вице-президент Липецкой ТПП Василий Гольцов.