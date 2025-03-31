Компенсационные выплаты — по-новому

С начала 2025 года в силу вступили новые правила назначения компенсационных выплат по уходу за гражданами старше 80 лет и инвалидами I группы. Что поменялось в порядке оформления выплат и как они назначаются теперь? Подробнее об этом поговорим с управляющим отделением Социального фонда России по Липецкой области Евгением Павловым.

— Евгений Николаевич, расскажите, что же изменилось для получателей этой выплаты и для тех, кто только будет иметь на нее право?

— Сразу оговорюсь, что все изменения, которые вступили в силу с 1 января 2025 года, заметно упростили получение выплаты. Теперь отделение СФР по Липецкой области устанавливает надбавки к пенсиям людям с инвалидностью I группы и гражданам старше 80 лет в размере 1200 рублей автоматически. Ранее компенсационная выплата назначалась по заявлениям от двух сторон: того, кто ухаживает за пенсионером старше 80 лет или инвалидом I группы, и самого получателя выплаты. Теперь пенсионерам для получения выплаты в 1200 рублей никуда обращаться не потребуется.

Это значит, что при достижении указанного возраста или получении I группы инвалидности, гражданам теперь нет необходимости привлекать человека, который будет осуществлять за ними уход. Мы знаем, что не у всех пенсионеров была возможность найти неработающего трудоспособного человека, который мог оформить за ними уход. Соответственно пенсионер мог терять право на получение такой выплаты. Сейчас эта проблема устранена.

— Эти нововведения существенно упрощают процесс получения выплаты. Будет ли она фиксированной?

— Ранее выплата действительно была фиксированной и составляла 1200 рублей. Теперь надбавка ежегодно индексируется вместе с пенсией. Таким образом, при сохранении самой меры поддержки будет реализована задача по ежегодному повышению данной выплаты.

Если человек получает две пенсии, то Липецкое региональное отделение Соцфонда назначит доплату к одной из них. Надбавка будет индексироваться вместе с пенсией в те же сроки и в том же порядке, что и пенсия.

— С получателями выплаты все понятно, а что изменилось для липчан, которые осуществляют уход за инвалидами и престарелыми?

— Период ухода за людьми с инвалидностью I группы или лицами старше 80 лет по-прежнему будет учитываться в страховой стаж трудоспособным гражданам — 1,8 ИПК за полный год. При этом периоды ухода в 2024 году учтены в индивидуальных лицевых счетах трудоспособных граждан без необходимости обращения ухаживающих граждан в фонд.

Если период ухода начался с 1 января 2025 года, то для его учета в индивидуальном лицевом счете трудоспособному лицу необходимо подать соответствующее заявление в отделение СФР по Липецкой области. Если ухаживающий и получатель ухода проживают отдельно, потребуется письменное подтверждение от получателя ухода или его законного представителя. Это подтверждение должно содержать информацию о том, что за ним в действительности осуществлялся уход, и его периоде.

— Когда получить письменное подтверждение невозможно, как быть?

— Такие случаи действительно могут быть, например, из-за смерти или состояния здоровья получателя, тогда соответствующее письменное подтверждение могут предоставить члены семьи. Фактические обстоятельства осуществления ухода также могут быть подтверждены актом обследования, проведенного липецким региональным отделением СФР.

Начиная с 2025 года, данный стаж необходимо подтверждать ежегодно либо при окончании такого ухода. Для этого необходимо обратиться в клиентскую службу ОСФР по Липецкой области с соответствующим заявлением.

— Есть еще выплаты, которые получают родители детей с инвалидностью. Их затронут изменения?

— Для родителей и попечителей, которые ухаживают за инвалидами с детства I группы или ребенком-инвалидом, ничего не меняется. Для них выплаты в размере 10 тысяч рублей будут сохранены.

Если же за человеком с инвалидностью или инвалидом с детства I группы уход осуществляют не родители и не попечители, а другие неработающие трудоспособные граждане — есть существенные изменения. Для них с 2025 года ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью увеличилась с 1200 до 10 000 рублей. Кроме того, данная мера поддержки будет ежегодно индексироваться. Первое такое повышение прошло 1 февраля 2025 года, теперь размер выплаты составляет 10 950 рублей.

— Надо ли обращаться в региональные отделения Соцфонда, чтобы выплата была увеличена?

— Для получения меры поддержки неработающим трудоспособным гражданам необходимо подать заявление о назначении такой ежемесячной выплаты и в нем указать обязательства по обеспечению ухода. Обратиться нужно в клиентскую службу отделения СФР по Липецкой области.

При одобрении заявления мера поддержки назначается с месяца обращения, а выплата производится вместе с пенсией по инвалидности человеку, за которым производится уход.

Периоды ухода за детьми с инвалидностью, инвалидами с детства I группы также, как и при уходе за престарелыми гражданами засчитываются ухаживающему в стаж и увеличивают его пенсионные коэффициенты, от суммы которых зависит размер будущей пенсии. Полный год ухода дает 1,8 коэффициента и 1 год стажа.

Пресс-служба отделения СФР по Липецкой области.