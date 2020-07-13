Компенсация оплаты за детский сад в Липецкой области предоставляется по-новому

В дошкольных образовательных учреждениях Липецкой области начали принимать документы на компенсацию части родительской платы за посещение ребенком детского сада. Как сообщили в управлении образования и науки региона, в декабре 2019 года были внесены изменения в областные законы «О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед РФ и Липецкой областью» и «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования».

Право на получение компенсации сохранят семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратной величины прожиточного минимума на каждого члена семьи.

Прожиточный минимум устанавливается администрацией региона ежеквартально. То есть компенсацию смогут получать те родители, чей доход на одного члена семьи не превышает 14 тысяч 589 рублей в месяц. За первого и второго ребенка как и раньше компенсируют 20% и 50% родительской платы соответственно. Компенсационная выплата в размере 100% останется и у многодетных семей.

Для получения компенсационной выплаты родители должны предоставить заявление; ксерокопию паспорта родителя (законного представителя); ксерокопию свидетельства о рождении ребенка (детей); справки о доходах членов семьи за три месяца, предшествующие месяцу обращения за назначением компенсационной выплаты и справки о получении /неполучении пособий, льгот, субсидий (для семей, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратной величины прожиточного минимума на каждого члена семьи); удостоверение многодетной семьи и справки об обучении в образовательной организации по очной форме обучения для детей в возрасте до 24 лет или о прохождении военной службы по призыву на детей, достигших 18-летнего возраста (для многодетных семей).

Нововведения действуют для вновь пришедших в дошкольные образовательные учреждения детей. Для тех ребят, которые уже посещают детский сад и получают компенсации, эти нормы будут действовать с сентября 2020 года, когда обновляется пакет необходимых документов.

«В этом году беспрецедентные меры поддержки семей с детьми, охраны материнства и детства приняты по поручению Президента России Владимира Путина. В Липецкой области они реализованы в полной мере. Региональная власть стремится помочь каждой семье», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.