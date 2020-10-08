Компенсацию оплаты за детский сад в Липецке задержали из-за сбоев в программном обеспечении

Департамент образования г. Липецка предупредил о задержке выплаты компенсации за детский сад. По словам председателя департамента Светланы Бедровой, задержка выплаты за сентябрь 2020 года произошла из-за сбоев программного обеспечения.

Право на получение компенсации за присмотр и уход за детьми в образовательной организации имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратной величины прожиточного минимума на каждого члена семьи. Для назначения выплаты учитываются все доходы.

– Чтобы получить сведения о доходах семьи в департаменте образования было настроено межведомственное электронное взаимодействие с Пенсионным фондом, органами социальной защиты населения, центрами занятости. К сожалению, не всегда программа работает корректно, регулярно происходят сбои, ответы по запросам приходят с задержкой и не в полном объеме, приходится выполнять повторные запросы, – говорит Светлана Бедрова.

Напомним, что в соответствии со статьей 27 закона Липецкой области от 27.03.2009 № 259-ОЗ «О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью» за первого и второго ребенка компенсируют 20% и 50% родительской платы соответственно. Компенсационная выплата в размере 100% предоставляется многодетным семьям.