Компенсацию затрат на оформление полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в Отделении СФР по Липецкой области в 2024 году получили 163 жителя региона. Ее размер составляет 50% стоимости полиса ОСАГО. Воспользоваться мерой поддержки могут люди с инвалидностью, которым транспортное средство необходимо по медицинским показаниям и информация об этом указана в индивидуальной программе реабилитации и абилитации.

Выплата предоставляется по одному полису, в котором указано не более трех водителей, включая самого гражданина или его законного представителя. Компенсацию стоимости полиса ОСАГО можно оформить в период его действия в течение года. Отделение СФР по Липецкой области выплачивает компенсацию гражданам с инвалидностью беззаявительно, если все необходимые сведения о получателе поступили в единые информационные базы, в том числе в Федеральный реестр инвалидов. Также получить меру поддержки липчане с инвалидностью могут на основании заявления. Подать его можно на портале Госуслуг или в клиентских службах Социального фонда России. Дополнительные вопросы можно задать по телефону 8-800-10-000-01 или в клиентских службах Соцфонда