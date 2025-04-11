Компенсацию вместо бесплатного земельного участка смогут получить ветераны СВО в Липецкой области

Меры поддержки для участников СВО и их семей расширяются в Липецкой области. Теперь в регионе можно получить компенсацию вместо бесплатного земельного участка.

На очередной сессии Липецкого областного Совета депутатов единогласно принят соответствующий законопроект. Документ предусматривает упрощение механизма предоставления земельных участков, а также вводит альтернативную меру помощи – право на получение единовременной социальной выплаты вместо земли.

Бесплатное выделение земель для жилищного строительства – уже действующая в регионе мера поддержки. Теперь она закреплена отдельным законом, что делает процедуру более прозрачной и удобной для получателей.

Участники СВО смогут отказаться от земельного участка в пользу единовременной выплаты в размере 250 тысяч рублей. Это позволит семьям выбрать наиболее подходящий для них вариант помощи. Право на земельный участок или выплату имеют: ветераны боевых действий – участники СВО, включая Героев России и кавалеров государственных орденов, а также участники СВО, состоящие на учёте для бесплатного предоставления земли под жилищное строительство.

«Важно, чтобы у каждой семьи была возможность выбрать оптимальный вариант поддержки. Кому-то нужна земля под строительство, кому-то средства на решение текущих задач. Теперь этот выбор есть», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.