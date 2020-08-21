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Комплекс для адаптивных видов спорта открылся в Липецке

3 часа назад
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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в открытии спортивно-адаптивной школы на улице Невского в Липецке. Это комплекс для людей с ограниченными возможностями здоровья, где они могут тренироваться и проводить различные соревнования.

На территории вокруг спорткомплекса расположены площадка с искусственным покрытием для игры в мини-футбол, тренажеры. В самом здании площадью 700 квадратных метров есть раздевалки, оборудованные специальными приспособлениями для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья,  восстановительный центр с сауной, кабинетом врача и массажным столом.  В большом спортивном зале установлены  трибуны, которые в сложенном состоянии служат шведской стенкой. На все это из областного бюджета выделено 53,9 млн рублей.

Сегодня в областной спортивно-адаптивной школы занимается 331 человек с ограниченными возможностями. С сентября начнут действовать секции по четырем видам спорта и 16 дисциплинам: голбол, легкая атлетика, плавание, настольный теннис, пауэрлифтинг, гребля и другие. В 2021 году школа откроет еще несколько спортивных групп, в их числе танцы на инвалидных колясках и футбол.  

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