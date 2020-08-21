Комплекс для адаптивных видов спорта открылся в Липецке

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в открытии спортивно-адаптивной школы на улице Невского в Липецке. Это комплекс для людей с ограниченными возможностями здоровья, где они могут тренироваться и проводить различные соревнования.







На территории вокруг спорткомплекса расположены площадка с искусственным покрытием для игры в мини-футбол, тренажеры. В самом здании площадью 700 квадратных метров есть раздевалки, оборудованные специальными приспособлениями для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, восстановительный центр с сауной, кабинетом врача и массажным столом. В большом спортивном зале установлены трибуны, которые в сложенном состоянии служат шведской стенкой. На все это из областного бюджета выделено 53,9 млн рублей.

Сегодня в областной спортивно-адаптивной школы занимается 331 человек с ограниченными возможностями. С сентября начнут действовать секции по четырем видам спорта и 16 дисциплинам: голбол, легкая атлетика, плавание, настольный теннис, пауэрлифтинг, гребля и другие. В 2021 году школа откроет еще несколько спортивных групп, в их числе танцы на инвалидных колясках и футбол.