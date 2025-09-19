Комплекс РЭБ спасает жизни

В прошедшие выходные глава Добринского района Александр Пасынков и его заместитель Олег Малыхин передали 10-канальный комплекс РЭБ нашему земляку с позывным «Сокол» из 344 мотострелкового полка, который был в краткосрочном отпуске на своей малой родине. Средства на эту технику собирали всем миром. Комплекс позволяет сохранить армейскую технику и самое главное — жизни наших ребят. Он предназначен для борьбы с «птичками» противника. Такая техника на фронте просто необходима.

А в ближайшее время в подразделение «Сокола» будет доставлен и мотоцикл, который также нужен для выполнения боевых задач.

Как рассказал А.Н. Пасынков, большую помощь в приобретении дорогостоящего оборудования оказал депутат Липецкого областного Совета Геннадий Крутских, а также руководители крупных сельхозпредприятий Добринского района, неравнодушные граждане.

Забирать РЭБ «Сокол» приехал с женой Елизаветой и тремя маленькими детьми. Всего же супруги воспитывают четверых ребятишек.

Глава многодетного семейства и супруга благодарны добринцам за такую помощь бойцам.

— У «Сокола» надежный тыл дома, — сказал в конце встречи Александр Николаевич, — а это самое главное. Мы ждем тебя и других наших ребят с Победой!