Комплексное обслуживание для участников СВО и их семей запущено в МФЦ Липецкой области

В многофункциональных центрах Липецкой области начали принимать единые заявления на весь спектр мер поддержки для участников СВО и членов их семей. Новая система призвана сделать получение льгот и услуг максимально простым и быстрым.

Основным нововведением стало внедрение механизма «единого заявления». Теперь заявитель может в рамках одного визита в МФЦ подать комплексный запрос сразу на целый ряд мер поддержки — от материальных выплат до услуг в сфере соцобеспечения, ЖКХ и других.

«Наш долг — создать максимально комфортные условия для тех, кто ждёт своих близких с фронта. Новая система в МФЦ призвана снять с семей участников СВО лишние хлопоты.Теперь все необходимые услуги и льготы можно оформить быстро. Мы продолжим делать всё, чтобы наша забота была реальной и ощутимой», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Специалисты центров не только проведут детальную консультацию по полному перечню доступных льгот, но и окажут помощь в заполнении документов, в том числе при работе с порталом «Госуслуги». На сегодняшний день в рамках комплексного запроса доступно к оформлению 30 услуг.

«Внедрение комплексного формата обслуживания — это логичное развитие системы МФЦ в ответ на запрос времени. Процедура подачи единого заявления позволяет нам существенно оптимизировать процесс, снизить нагрузку на заявителей и обеспечить более быстрое и системное предоставление всего спектра мер поддержки, установленных для участников СВО и их семей. Это повышает эффективность нашей работы и удобство для граждан», — рассказал директор ОБУ УМФЦ «Липецкой области» Алексей Тихонов.

Записаться на приём для подачи комплексного заявления и отслеживать статус его выполнения можно удобно через чат-бот МФЦ в МАХ.