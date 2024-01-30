Липецк начинает комплексное развитие микрорайона ЛТЗ. Программа рассчитана на 10 лет. Реновацию проведут в границах улиц Ильича, Волгоградской, Студенческой и 3 сентября.

Предполагается, что будет построено 100 тысяч квадратных метров жилья, что поможет решить вопрос с расселением аварийных домов. Появится новый детский сад на 160 мест. Архитектурным акцентом района станут две высотки в терракотовых оттенках. Остальные дома оформят в спокойных природных тонах. Также в проекте мини-скверы, детские и спортивные площадки, парковки.

«В этом микрорайоне Липецка мы возрождаем крупное машиностроительное предприятие – тракторный завод. Такое масштабное обновление жилых кварталов, безусловно, придаст дополнительный импульс развитию этой части города», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.