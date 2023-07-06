Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) в этом году в Липецкой области реализуется по пяти направлениям, общее финансирование по которым составляет 507,1 млн рублей. Так, на сельские дороги в 2023 году выделяется 259,3 млн рублей. Эти средства направлены на строительство, реконструкцию и ремонт шести автомобильных дорог в Добровском и Краснинском районах общей протяженностью 11,6 километров.

На строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, в 2023 году перечислено 121,6 млн рублей. Они будут направлены на строительство 30 домов и двух квартир для работников АПК и соцсферы в Добровском, Задонском, Краснинском, Хлевенском и Чаплыгинском районах. Наличие жилья поможет местной власти и работодателям сохранить или привлечь в районы квалифицированных специалистов.

На комплексную компактную жилищную застройку в 2023 году предусмотрено 84,7 млн рублей. Данные средства направляются на строительство внутриквартальных дорог, съездов к жилым домам, обустройство уличного освещения, тротуаров, газонов и детских площадок в селах Борисовка и Капитанщино Добровского района.

На 21 проект по благоустройству сельских территорий в 20 населенных пунктах в нынешнем году предусмотрено 32,7 млн рублей. Это проекты по созданию и обустройству спортивных и детских игровых площадок, хоккейной коробки, парка памяти погибшим воинам, сквера, места отдыха у воды, а также площадок накопления твердых коммунальных отходов. 13 объектов уже введены в эксплуатацию.

На улучшение жилищных условий селян в 2023 году на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов выделено 6,4 млн рублей. Также в рамках этого мероприятия исключительно из средств областного бюджета направлено 2,4 млн рублей на соцвыплаты на погашение целевого займа или кредита на приобретение или строительство жилья при рождении или усыновлении ребенка.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, в Липецкой области в селах и деревнях живут более 400 тысяч человек. Это 37% населения области. По данным Минэкономразвития РФ, в рейтинге эффективности исполнения в 2022 году государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» возглавила тройку лидеров среди 37 госпрограмм. «Липецкая область принимает в программе активное участие. Это позволяет заметно улучшать условия жизни на селе, что положительно сказывается не только на социальном развитии территорий, но и росте их экономического потенциала», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.