Компьютерная игра девятиклассника Дмитрия Овчинникова из лицея села Долгоруково заняла второе место на Международном конкурсе «Цифровой ветер-2023». В этом году на конкурс было подано более 3,5 тысячи работ из России, Беларуси и Казахстана. Дмитрий прошел региональные туры и стал одним из 84 финалистов в номинации «Компьютерные игры» в возрастной категории 13-17 лет.

Разработка Дмитрия Овчинникова – игра под названием «Backrooms Demo» (Закулисье) на платформе Unreal Engine 5.1.1. Это «бродилка» с множеством уровней и демоверсий. Для ее создания Дмитрий использовал технологию «Blueprints» и язык программирования «С++» без дополнительных ассетов. Сейчас он работает над улучшением персонажей.

«В Липецкой области большое внимание уделяется цифровизации и компьютеризации образовательных организаций, а также обучению школьников программированию и прочим ИТ-дисциплинам. Быть с технологиями на «ты» важно в современном мире. Но особенно радует, что и ребята проявляют интерес к цифровым наукам – изучают их и показывают неплохие результаты на конкурсах и профильных олимпиадах», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.