Конференция-форум детских школ искусств ЦФО стартовала в Липецке

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Трехдневная Конференция-форум детских школ искусств Центрального федерального округа открылась вчера в концертном зале «Казаки России» Липецка. Это ключевое событие для руководителей, педагогов и экспертов в сфере художественного образования.

В рамках пленарного заседания состоялось выступление ведущих экспертов отрасли, включая представителей Федерального ресурсного информационно-аналитического центра РАМ имени Гнесиных. Ключевыми темами обсуждения стали: состояние системы художественного образования Липецкой области, показатели развития сети ДШИ ЦФО в контексте реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, работа с одаренными детьми, производство российских музыкальных инструментов и изменения в нормативной базе художественного образования.

Далее участники продолжили работу в секциях по тематическим направлениям, посвященным совершенствованию образовательной среды, профориентации и подготовке кадров, методам работы с одаренными детьми, духовно-нравственному воспитанию и проектной деятельности в ДШИ. Кульминацией первого дня стал вокально-хореографический спектакль «Письма» детской студии театра «Казаки России».