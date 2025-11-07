Конференция по электробезопасности прошла в областном центре

Больше сотни представителей бизнеса и органов власти Липецкой области приняли участие в региональной конференции «Электробезопасность: превентивные технологии и управление рисками». Она была посвящена поиску эффективных решений для достижения главной цели — нулевого уровня производственного травматизма, связанного с электричеством.

Поводом для открытого диалога стали статистические данные: за последний год в регионе два человека получили тяжелые и смертельные травмы от воздействия электротока. Несмотря на то, что эти случаи составляют небольшой процент от общего числа, участники форума сошлись во мнении, что даже одна травма — это недопустимо.

«Обеспечение электробезопасности — это не специфическая задача отдельных производств, а универсальная обязанность каждого работодателя, — подчеркивалось в ходе обсуждений. — Источником повышенной опасности может быть не только сложное промышленное оборудование, но и стандартная офисная техника, а также элементы электросети».

Спикеры конференции представили практические решения для снижения рисков. Евгений Ларин, ведущий менеджер отдела «Электра» ГК «Восток-Сервис», рассказал о комплексных мерах защиты от электрической дуги, принципах эффективной защиты и особенностях применения средств индивидуальной защиты (СИЗ), включая термостойкую одежду и обувь.

Руководитель государственной инспекции труда по Липецкой области Ирина Кирейчикова акцентировала актуальность проблемы и призвала к консолидации усилий бизнеса и власти в сфере охраны труда.

В завершение мероприятия участники совместно со спикерами разобрали рабочие инструменты электробезопасности на основе реальных производственных кейсов.

Итог конференции подвела заместитель министра социальной политики Липецкой области Елена Походаева. «Сохранить жизнь и здоровье каждого сотрудника — это первостепенная задача на любой работе. Заботьтесь о своих сотрудниках, независимо от масштаба и сферы деятельности организации, ведь это — ключ к успеху и устойчивости предприятия», — отметила Елена Походаева.