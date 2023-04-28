Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы региональной безопасности. Проблемы, решения, перспективы» состоялась в правительстве Липецкой области. Форум прошел в регионе в третий раз, он организован Липецкой торгово-промышленной палатой и Центром «Мой бизнес» при поддержке областной власти.

В работе конференции приняли участие главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков, представители Липецкого областного Совета депутатов, управления административных органов региона, областной прокуратуры, Росгвардии, МЧС, УМВД, УФСБ России по Липецкой области, президент Международной ассоциации корпоративной безопасности, ученые, представители компаний, ответственные за обеспечение информационной и экономической безопасности, общественные объединения. Начальник управления административных органов Игорь Гречуха от имени губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в приветственном слове выразил благодарность Липецкой торгово-промышленной палате за инициативу и организацию научно-практической конференции, которая стала площадкой для бизнеса и власти по обмену опытом в вопросах региональной безопасности.

«Конференция объединяет и власть, и бизнес, и правоохранительные органы под одной концепцией. Ведь безопасность на любом предприятии и в целом – это основа нашей жизни и бизнеса», – отметил в приветственном слове президент Липецкой ТПП, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» Анатолий Гольцов.

На форуме были рассмотрены актуальные тенденции в сфере IT, проблемы обеспечения экономической, транспортной и кибербезопасности бизнеса, практика противодействия внутреннему мошенничеству в производственных и торговых компаниях. Особое внимание участники уделили практическим подходам по созданию устойчивых к современным угрозам комплексов по обеспечению информационной безопасности автоматизированных систем.

«Сегодняшнее мероприятие будет расцениваться как школа передового опыта, который нужно перенимать и в других регионах», – подчеркнул президент Всероссийской полицейской ассоциации МПА, генерал-лейтенант милиции Иван Сардак. За достойный личный вклад в укрепление экономической безопасности в Липецкой области он наградил дипломами Анатолия Гольцова, председателя комитета по безопасности предпринимательской деятельности Липецкой ТПП Сергея Матвеева, других представителей бизнеса Липецкой области.

Выступающие на конференции отметили, что после начала СВО в рейтинге угроз кибербезопасности лидируют веб-атаки, направленные на взлом IТ-инфраструктуры с целью незаконного получения и распространения данных. Основным инструментом киберпреступников по-прежнему остается вредоносное программное обеспечение. Специалисты отрасли рассказали об эффективных методах, которые решают сразу несколько задач по защите цифровых систем и данных.

В рамках мероприятия была организована выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности, а также подборка тематической научной литературы. По итогам конференции принята резолюция с перечнем мероприятий, направленных на повышение эффективности взаимодействия правоохранительных органов и общественных организаций правоохранительной направленности с бизнес-сообществом в вопросах защиты предпринимательской деятельности и управления корпоративной безопасностью. «Тема конференции, безусловно, одна из самых важных в сегодняшних условиях и для бизнеса, и для власти, – считает Игорь Артамонов. – Повышение уровня информационной и экономической безопасности – общая задача, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств».