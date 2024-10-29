Межрегиональная научно-практическая конференция «Примирительные процедуры: вчера, сегодня и завтра» прошла в правительстве Липецкой области. Форум собрал свыше 200 гостей и участников – судей Липецкой области и российских регионов, в том числе первого кассационного суда общей юрисдикции, медиаторов, судебных примирителей, представителей ВУЗов, адвокатов, министерств, ведомств и управлений. Несколько сотен человек присоединились к интернет-трансляции конференции.

В рамках работы форума представили 50 докладов, касающихся различных аспектов применения примирительных процедур в судопроизводстве и системе образования. Главный федеральный инспектор по Липецкой области Ирина Проваленкова, выступая с приветственным словом к участникам конференции, отметила лидерство Липецкой области в сфере применения института примирения. Также она выразила уверенность в том, что практика, наработанная судебной системой региона, может быть полезна судьям из других субъектов Российской Федерации.

Подводя итоги конференции, председатель Липецкого областного суда Александр Карташов подчеркнул, что в рамках форума были озвучены инициативы, направленные на дальнейшее развитие института примирения, которые заслуживают детальной проработки в рамках Совета по развитию примирительных процедур в Липецкой области. Одно из таких предложений касается создания научно-консультативного совета, который может объединить юристов, медиаторов и преподавателей ВУЗов, заинтересованных в совершенствовании примирительных процедур. По итогам форума будет подготовлен сборник докладов.