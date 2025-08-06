Конференция по развитию контрактной системы собрала в Липецке профессионалов в сфере закупок

Липецк в четвертый раз стал площадкой проведения межрегиональной конференции «Развиваем контрактную систему в сфере закупок ВМЕСТЕ», направленной на обмен опытом и обсуждение актуальных вопросов оптимизации закупочной деятельности и эффективного использования бюджетных средств. Мероприятие проводится по инициативе министерства финансов Липецкой области при поддержке АО «Сбербанк АСТ». Старт двухдневному форуму дан сегодня в правительстве региона.

Участие принимают более 30 представителей из субъектов РФ и порядка 1000 специалистов, занимающихся закупками для нужд Липецкой области. Среди приглашенных спикеров — эксперты ФАС России и других федеральных ведомств, а также ведущие специалисты в сфере закупок.

«Липецкая область открыта для проведения конференций и форумов с участием экспертов из разных регионов. Подобные события позволяют обменяться опытом, актуализировать свои знания, наладить партнерские связи. Также это возможность узнать разные точки зрения на одну и ту же проблему и выработать оптимальные решения как для отдельных субъектов, так и страны в целом», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.