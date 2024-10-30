В Липецке прошла ежегодная конференция работников кадровых служб «HR-осень»-2024. Она объединила более 100 человек из 9 регионов России в офлайн и онлайн-форматах. Важной конференции в этом году стал искусственный интеллект. Вместе с экспертами участники обсудили реализацию HR-цикла через призму использования ИИ, оценили текущий уровень проникновения ИИ в сферу управления человеческими ресурсами, а также обсудили, насколько реальны ожидания от ИИ в HR-практиках и какие мифы существуют вокруг этой технологии.

«Во многом из-за своего названия ИИ воспринимается не как инструмент, а как некое чудо или волшебство, которое само что-то будет делать. Это совсем не так. Когда-то автомобиль был таким чудом, до этого электричество. Просто мы оказались на новом этапе развития науки и техники, и надо учиться пользоваться ее новыми плодами», – сказала начальник управления государственной службы и кадровой работы правительства Липецкой области Елена Соломахина.

В своем выступлении на пленарном заседании заместитель директора Департамента проектной деятельности и государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы Минтруда РФ Леонид Вахнин подчеркнул, что сегодня государственная служба переживает этап бурного развития. «Говоря о роли кадровых технологий будущего, для искусственного интеллекта необходимы качественные данные. Источником которых, например, может быть анкета. Основная функция анкеты при поступлении на государственную и муниципальную службу – это концентрированное выражение сведений о гражданине при поступлении и о госслужащем при прохождении государственной службы. Автоматизация анализа этих сведений позволит сделать проверку быстро и эффективно и может стать тем подходом, о котором говорит правительство Липецкой области. Это будет база для искусственного интеллекта, которая позволит заочно оценить человека. Потому что полнота сведений очень много говорит о кандидате и госслужащем. Его можно не просто оценить как кандидата, но и построить карьерную траекторию. Это будущее к которому нужно стремиться», – отметил Леонид Вахнин.

Директор экспертно-аналитического центра государственной и муниципальной службы ВШГУ РАНХиГС Михаил Морозов также обратил внимание участников конференции на тему единых подходов к трансформации кадровой службы. В заседании приняли участие: Надежда Сладкова, заместитель руководителя ФГБУ ВНИИ Труда Минтруда России, Ольга Воскресенская, руководитель проектов ФГБУ «ВНИИ Труда» Минтруда России, Ирина Замятина, начальник управления кадровой политики администрации губернатора Калужской области, Евгения Димитрова, заместитель начальника управления – начальник отдела по подготовке государственных и муниципальных служащих управления кадров и государственной службы губернатора Красноярского края, Антон Скоровородкин, менеджер по работе с государственными компаниями hh.ru, Алена Еременко, менеджер по персоналу Компании Гэндальф.

За круглыми столами участники разобрали самые значимые и актуальные вопросы применения ИИ в HR-цикле: поиск и привлечение, адаптация, управление эффективностью, мотивация, оценка и развитие. Партнером конференции выступила компания «Хэдхантер», с которой был подписан меморандум о сотрудничестве в области развития рынка труда и автоматизации процессов подбора персонала. Как отметили в управлении государственной службы и кадровой работы правительства Липецкой области, это соглашение расширяет возможности для повышения эффективности кадровой работы и внедрения инновационных технологий в HR-сферу.