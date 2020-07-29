Конфликт между рыбаками закончился уголовным делом в Тербунском районе

Тербунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по факту обнаружения тела 32-летнего мужчины с признаками насильственной смерти установлены подозреваемые в совершении особо тяжкого преступления. Действия двух местных жителей 57 и 59 лет следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, поздно вечером 19 июля 2020 года подозреваемые рыбачили в селе Синий Камень Тербунского района в тот момент, когда на противоположный берег водоёма приехали двое мужчин с сетями. Рыбаки пригрозили браконьерам сообщением в правоохранительные органы, после чего те для выяснения отношений приплыли к ним на лодке. Между сошедшим на берег 32-летним браконьером, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и двумя рыбаками произошел конфликт, в ходе которого 57-летний мужчина и его 59-летний товарищ нанесли оппоненту не менее трех ударов кулаками по голове. После чего потерпевший попытался переплыть водоем на противоположный берег, где находился его автомобиль, однако до берега не добрался. Его знакомый после самостоятельных поисков заявил о произошедшем в правоохранительные органы. Спустя трое суток тело мужчины с закрытой черепно-мозговой травмой было обнаружено в пруду.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления подозреваемые признали и подробно рассказали об обстоятельствах произошедшего, подтвердив свои показания при их проверке следователем на месте происшествия. В настоящее время проводятся следственные действия и судебные экспертизы с целью выяснения всех деталей особо тяжкого преступления, сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.