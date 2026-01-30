Коньками звучно режут лёд

Андрей Чудинов крепко держит своих Дашу и Машу, выступая для них главным тренером. Но сам без коньков, чтоб фигуристки не завалили на лёд.

Зимние деньки тем и хороши, что сейчас большой выбор для отдыха можно найти. Хочешь — на лыжах по снегу скользи, хочешь — на коньках катайся. И добринский каток, особенно по вечерам, стал центром притяжения жителей всех возрастов. Здесь царит неповторимая атмосфера радости, семейного тепла и дружеского соперничества. Тут каждый находит своё: одни делают первые шаги, другие оттачивают мастерство, третьи — беззаботно проводят время в кругу весёлых лиц. Только подходишь к этому месту, и уже позитив передаётся на расстоянии. Смех и радостные возгласы разносятся над катком, добавляя общей картине ещё больше живости и задора.

Семьи приходят сюда целыми поколениями, старшие передают младшим навык катания. Главными тренерами, конечно, выступают папы — терпеливые, внимательные и крепко поддерживающие своих юных спортсменов.

Вот, к примеру, Андрей Чудинов, держащий за руки своих Дашу и Машу. Папа на льду в отличие от девочек пока без коньков. Видимо, побаивается, чтоб две фигуристки его не завалили и все трое не оказались на льду. Девочки, раскрасневшись, стараются красиво скользить.

Опытные спортсмены и спортсменки уже могут выделывать различные пируэты. Они давно поймали равновесие. Так, движения школьницы Варвары Зиминой рассказывают историю о её упорстве и любви к катанию.

Школьница Варвара Зимина давно поймала равновесие. Может и фигуры показать.

Однако приз зрительских симпатий — у самой юной фигуристки, четырёхлетней Верочки Пчельниковой.

— Это не первый выезд дочки, — утверждают её мама Елена и папа Андрей Пчельниковы, — она за плечами уже имеет целый год стажа скольжения. Ещё прошлой зимой научилась.

Четырёхлетняя Верочка Пчельникова уже имеет год скольжения за плечами. Приз зрительских симпатий — у неё.

Девчушка, действительно, чувствует себя на катке, как рыба в воде. Пулей носится она между взрослыми, ловко объезжая препятствия. Её энергия и бесстрашие заряжают позитивом всех вокруг. Кажется, и сама зима улыбается этой юной чемпионке. Тут же катаются её старший брат Тихон и сестра Алевтина. Всё семейство в сборе.

И, глядя на Верочку, совет только один: все — на каток! Он ждёт вас. Именно здесь под звук коньков наша русская зимушка-зима раскрывает свою самую тёплую и радостную сторону.

А доктора к тому же заявляют, что катание на коньках помогает снять стресс и улучшить настроение: физическая активность на свежем воздухе стимулирует выработку гормонов счастья.

Более того — это отличная кардиотренировка, укрепляющая сердечно-сосудистую систему, повышающая выносливость, развивающая координацию и чувство равновесия.