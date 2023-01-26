В октябре 2022 года стартовал прием заявок на Всероссийский детский научно-популярный конкурс «Знаешь? Научи!». Конкурс поможет школьникам со всей России попробовать себя в роли научно-популярных блогеров и выиграть сертификаты на образовательные курсы, технику и поездки, а также новое оборудование для школ.

Участниками конкурса могут стать ученики 1-11 классов. Для участия в конкурсе необходимо записать научно-популярное видео и опубликовать его на сайте nauka.homo-science.ru. Видео должно в доступной и интересной форме объяснять научную теорию, концепцию или явление.

Продолжительность видео – не более 3 минут.

Конкурсные работы принимаются до 6 марта 2023 года.

После окончания приема видео участникам предстоит оценить работы друг друга по трем критериям: понятность, увлекательность видео и глубина освещения темы. Видеоролики с наиболее высокими оценками будут представлены членам экспертного совета конкурса, в который входят представители научного сообщества – молодые ученые, исследователи и студенты.

Эксперты выберут лучших из лучших: победителей в разных возрастных категориях (младшая, средняя и старшая школа) и тематических номинациях конкурса, посвященных различным отраслям науки: «Естественные науки», «Информационные технологии и точные науки», «Место человека во Вселенной», «Общественные и гуманитарные науки», «Науки будущего».

Конкурс «Знаешь? Научи!» проводится при поддержке национального проекта «Наука и университеты» и входит в инициативу № 16 «Инфраструктура для популяризации науки, создание контента» Десятилетия науки и технологий. Конкурс помогает замотивировать школьников к изучению научных дисциплин и популяризации науки.

Авторы лучших видеороликов получат ценные призы от партнёров конкурса: образовательные курсы, технику и сертификаты на ее покупку, поездки и экскурсии, модный мерч и многое другое! Кроме детей специальные призы получат школьные учителя-наставники финалистов, а школы победителей будут оснащены специальным современным оборудованием.

В 2022 году конкурс проводится на образовательной платформе Homo Science, созданной при поддержке Госкорпорации «Росатом». На платформе все интересующиеся наукой могут получить доступ к библиотеке научных статей, видео и материалов, созданных научной редакцией при участии ученых, экспертов и популяризаторов науки.

«Активная и талантливая молодежь – двигатель научных и технологических достижений, от которых зависит процветание и успех нашей страны в будущем. Эта цепочка неразрывно связана, именно поэтому мы и уделяем столько внимания научно-просветительским проектам и инициативам для молодых», – рассказал директор Департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом» Андрей Черемисинов.

В этом году стратегический партнер конкурса – Российское общество «Знание» – приготовил для участников большое количество увлекательного научно-образовательного контента – 20 коротких вдохновляющих лекций в формате TED-talk, а также мастер-классов от популяризаторов науки. К примеру, от ведущего молодого российского ученого, руководителя научной группы Центра НТИ «Квантовые коммуникации» НИТУ «МИСиС» Алексея Федорова участники смогут узнать, какие загадки скрывает квантовая физика.

«Отечественная наука продолжает стремительно развиваться и вписывать в свою историю новые имена. И нам хочется, чтобы как можно больше людей знали наших молодых, талантливых, перспективных ученых. Мы в обществе «Знание» стремимся нести уникальные, достоверные знания в увлекательной форме, стараемся транслировать их через истории успеха реальных людей, вдохновляя молодежь на новые открытия», – сказал первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко.