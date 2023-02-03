Открытый межрегиональный конкурс изобразительного и литературного детского творчества «Музыкальные истории» – 2023 проводит Липецкий Дом музыки совместно с областной газетой «Липецкие известия». Творческий смотр проходит в третий раз. За это время в нем приняли участие сотни юных дарований, рассказали в Доме музыки. «Такие конкурсы очень важны для одаренных детей, они воспитывают художественный вкус и общую культуру у юного поколения», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

«Вы уже побывали на концертах в Доме музыки? Полюбили музыку? Поделитесь своими впечатлениями! Рисуйте с помощью гуаши, масляных красок и карандашей, пишите яркие сочинения! Вам наверняка захочется рассказать свои «Музыкальные истории». В конкурсе Дома музыки смогут участвовать дети и подростки от 5 до 17 лет», – рассказали организаторы творческого смотра. Лучшие работы и истории будут опубликованы на страницах газеты «Липецкие известия».

Победители конкурса, занявшие призовые места, получат от Дома музыки памятные призы и грамоты, по итогам конкурса будет проведена выставка. Первый этап пройдет с 1 февраля по 17 марта. В этот период проводится приём работ по заявленной оргкомитетом тематике. Второй этап состоится с 20 марта по 24 марта, работы конкурсантов оценивают члены жюри. Третий этап продлится до 31 марта, в этот день состоится награждение победителей.

В жюри конкурса вошли известные липецкие художники, писатели, а также журналисты и педагоги. Творческий смотр проводится в трёх возрастных категориях: младшая возрастная группа – от 5 до 9 лет включительно; средняя возрастная группа – от 10 до 14 лет включительно; старшая возрастная группа – от 15 до 17 лет включительно. Номинации конкурса: живопись, литература. Категории участников: любители (учащиеся общеобразовательных школ и художественных студий Домов и Центров детского творчества); профессионалы (учащиеся художественных школ, художественных отделений школ искусств).

Положение о конкурсе можно прочитать на сайте Липецкого Дома музыки: Доммузыки48.рф. Работы принимаются по адресу: Липецк, улица П. Осипенко, кабинет №10, Атаева Лилия Петровна, +7(4742) 43-24-57, электронный адрес: [email protected].