Конкурс для изобретателей и рационализаторов стартовал в Липецкой области

Работники ряда предприятий могут продемонстрировать своё мастерство в шестом областном публичном конкурсе «Изобретатель и рационализатор года». Его проводит региональное управление инноваций и инвестиций. К участию приглашаются сотрудники, результаты деятельности или рационализаторские предложения которых способствовали получению экономического эффекта и достижения производственного результата.

«Мы заинтересованы в грамотных специалистах, профессионализм которых поможет сделать наши предприятия более производительными и энергоэффективными», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Конкурс проводится в нескольких номинациях: чёрная металлургия и горнодобывающая промышленность; химия, сварка, теплоэнергетика и электроэнергетика; машиностроение, механизация и автоматизация процессов в сельскохозяйственном производстве и перерабатывающей промышленности; стройиндустрия, промышленное, гражданское и дорожное строительство; организация управления промышленным производством, менеджмент качества; экология и мониторинг окружающей среды, переработка и утилизация отходов. Победителем в каждой номинации признаётся автор работы, набравшей большее количество баллов.

Для участия в конкурсе необходимо направить заявку с пакетом документов до 1 ноября 2020 года в управление инвестиций и инноваций Липецкой области по адресу: 398014, г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 8, кабинет 407. Также заявки принимаются по электронной почте: diir@admlr.lipetsk.ru.