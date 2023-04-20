Центр «Мой бизнес» запускает конкурс для самозанятых на лучшую бизнес-идею. Он проводится в рамках третьего этапа проекта «НАЧНИ СЕЙЧАС!». У участников есть возможность не только почувствовать себя в качестве будущего предпринимателя, рассказав о своем бизнес-проекте и получив оценку экспертов, но и побороться за денежный приз на его реализацию, сообщили организаторы.

«Принять участие могут физические лица, которые готовы получить статус самозанятого, а также граждане, уже выбравшие системой налогообложения специальный налоговый режим – не ранее 21 февраля 2023 года. Победители получат финансовую поддержку для реализации своего проекта, а также помощь в запуске бизнеса и его продвижении. Кроме того, лучшие идеи будут опубликованы в социальных сетях, что может привлечь внимание потенциальных клиентов и инвесторов», – рассказали в Центре «Мой бизнес». Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредителями которой являются правительство региона и Липецкая торгово-промышленная палата. «Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает губернатор региона Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют меры, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства, и они постоянно расширяются».

Проект «НАЧНИ СЕЙЧАС!» осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Его реализуют эксперты Центра «Мой бизнес» совместно с управлением экономического развития Липецкой области и при поддержке регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Зарегистрироваться и подать заявку можно на сайте начнисейчас-мойбизнес48.рф.