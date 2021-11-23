Управление социальной политики приглашает организации региона принять участие в конкурсе «Доступная среда – ответственность каждого!». Он призван выявить лучшие практики в организации доступной среды и продлится до 10 декабря 2021 года. Заявки принимаются до 26 ноября.

«Цель кампании – привлечь руководителей организаций, предприятий и учреждений, оказывающих услуги гражданам, к участию в формировании доступной среды. Доступная среда – это важный фактор в улучшении качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения, например, пожилых людей или родителей с маленькими детьми. Разумеется, она может быть создана только усилиями всего общества», – отмечает начальник управления социальной политики Ольга Белоглазова.

По итогам конкурса в пяти номинациях будут выбраны по одному объекту инфраструктуры, в которых созданы наиболее комфортные условия для доступа маломобильных граждан. Победители получат кубки общественного признания. «Помощь людям с ограниченными возможностями – одно из приоритетных направлений социальной политики областной власти», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Номинации предусмотрены для следующих организаций: