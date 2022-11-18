Традиционный IX конкурс-фестиваль профессиональных театров Липецкой области «В зеркале сцены» открылся вчера спектаклем Липецкого государственного театра кукол «Были они смуглые и золотоглазые» по одноименному произведению Рэя Брэдбери. В этот же день жюри посмотрело еще одну постановку в Липецком драматическом театре на Соколе – «Любовь как стихийное бедствие» по произведению Ивана Тургенева.

Сегодня экспертные судьи работают в драматическом театре города Ельца «Бенефис», где для них покажут два спектакля: «Жить бы да радоваться» по Василию Шукшину и «Натали» по Ивану Бунину. В субботу просмотр конкурсных спектаклей продолжится в Липецком театре кукол, где пройдет постановка «Жить — не тужить» по мотивам произведений Ованеса Туманяна, и в драматическом театре на Соколе, на сцене которого покажут спектакль «Здравствуйте, я ваша тетя!» по Брэндону Томасу. В воскресенье завершат фестиваль две премьеры Липецкого академического театра драмы имени Льва Толстого: «Русский роман» по пьесе Марюса Ивашкявичюса, который будет транслироваться онлайн, и «Табачный капитан» Николая Адуева. В жюри фестиваля работают театроведы, критики, работники культуры, представители общественности из Липецка, Ельца и Москвы.

«Культурная жизнь региона довольно яркая и насыщенная интересными проектами. Фестиваль «В зеркале сцены» – настоящий подарок для любителей театра, позволяющий несколько дней подряд посветить просмотру спектаклей, а также узнать мнение экспертов о творчестве местных артистов», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.