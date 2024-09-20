Конкурс инициатив «Молодежный проект» ждет заявок от жителей Липецкой области. Номинаций восемь: «Гражданская позиция», «Добровольчество», «Семейные ценности», «Здоровый образ жизни», «Творчество», «Содействие», «Профилактика негативных проявлений», «Противодействие терроризму». Премиальный фонд – 1,2 млн рублей.

Для участия в конкурсе необходимо до 2 октября 2024 года зарегистрироваться в системе «Молодежь России», подготовить проект в формате PDF, подать заявку на участие в конкурсе через раздел «Мероприятия», подать два согласия – на обработку персональных данных и для распространения. Победители будут объявлены на Форуме молодежи Липецкой области в декабре. Узнать больше о порядке проведения конкурса и призах можно в положении.

«Подобные конкурсы способствуют проявлению нашей молодежи социальной активности и гражданской позиции. Также это возможность узнать, какие инициативы они хотят реализовывать, что им интересно и кажется нужным в современном мире», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.