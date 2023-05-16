В Липецкой области стартовал конкурс в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций. По итогам отборочного этапа 2023 года 25 конкурсантов стали участниками регионального этапа.

С 17 по 26 мая на базе семи профессиональных образовательных организаций пройдут открытые учебные занятия. Преподаватели и мастера производственного обучения проведут студентов мастер-классы, представят методики преподавания, основанные на передовых технологиях, личные методы практической подготовки, а также принципы воспитательной работы. Победитель регионального этапа будет представит Липецкую область на Всероссийском этапе конкурса, который пройдет в Туле с 28 сентября по 2 октября.

«Этот конкурс – отличная возможность для преподавателей и мастеров производственного обучения продемонстрировать свой талант наставника и профессиональный уровень», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всероссийский конкурс «Мастер года» направлен на выявление талантливых педагогических работников, повышение престижа педагогического труда, трансляцию передовых идей в области профессионального образования и подготовки кадров, а также на изучение и распространение лучшего педагогического опыта.