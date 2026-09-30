Конкурс «Молодежный проект» ждет социальные инициативы от жителей Липецкой области

Конкурс «Молодежный проект» ждет полезные инициативы от жителей Липецкой области. Конкурс направлен на вовлечение молодых людей в социальные практики, поддержку инициатив и повышение социальной активности жителей региона. Согласно утвержденной смете, общий призовой фонд конкурса составляет 1 200 000 рублей. По итогам отбора будут определены двенадцать лауреатов, каждый из которых получит премию в размере 100 000 рублей. Выплаты осуществляются в соответствии с Законом Липецкой области «О размерах областных премий победителям публичных конкурсов».

К участию приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно на момент подачи заявки. Обязательным условием является постоянное проживание на территории Липецкой области. Под проживанием подразумевается исключительно наличие регистрации по месту жительства, подтвержденной соответствующей отметкой в паспорте.

В 2026 году конкурс проводится по девяти ключевым направлениям, охватывающим самые разные сферы жизни. «Гражданская позиция» — развитие гражданской активности, патриотическое воспитание и вовлечение молодежи в управленческую и исследовательскую деятельность. «Добровольчество» — поддержка волонтерского движения и социально значимых инициатив. «Семейные ценности» — укрепление института семьи, пропаганда ответственного родительства и профилактика социального сиротства. «Здоровый образ жизни» — популяризация ЗОЖ, развитие студенческого спорта и туризма. «Творчество» — поддержка молодежного творчества и субкультур. «Содействие» — помощь молодым людям в трудной жизненной ситуации и развитие толерантности. «Профилактика негативных проявлений» — формирование навыков безопасного поведения в интернете и борьба с асоциальными явлениями. «Противодействие терроризму» — предупреждение распространения идеологии экстремизма в молодежной среде. «Креативные индустрии» — продвижение инноваций в дизайне, медиа, моде, музыке и IT-сфере.

«Это возможность для жителей региона не просто предложить свое решение социальной проблемы, но и попытаться ее решить, заявив о ней. Эффективность и актуальность идеи оценят экспертов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Процедура подачи заявки цифровизирована. Для участия необходимо: подготовить проект в электронном виде (рекомендации указаны в положении) в формате PDF и подать заявку через раздел «Мероприятия» в автоматизированной информационной системе «Молодежь России». Важно: участник может подать только одну заявку. Отозвать её можно до окончания срока приема.

Прием заявок осуществляется до 2 октября. В течение двух рабочих дней после приема документов организатор принимает решение о допуске или отказе. Основаниями для отказа могут стать несоответствие категории участника, подача заявки после срока или неправильное оформление документов.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый – заочный: в течение 10 рабочих дней конкурсная комиссия оценивает проекты по социальной значимости, логической связности и достижимости результатов. По итогам формируется рейтинг. Второй этап – очный: участники, прошедшие отбор, должны подготовить презентацию (не более 10 слайдов в формате PDF или PPTX) и лично представить свой проект перед комиссией. Регламент выступления — не более четырех минут. Оценка будет проводиться по критериям инновационности, масштабности, привлечения дополнительных ресурсов и информационной открытости. Сведения о результатах конкурса разместят на сайте организатора в течение трех рабочих дней после оформления протокола итогового заседания.

По всем вопросам участия можно обратиться в министерство молодежной политики Липецкой области по адресу: 398001, Липецк, улица Советская, 7, или по телефонам: 8(4742)77-32-21, 77-86-96, а также по электронной почте: mp@admlr.lipetsk.ru.