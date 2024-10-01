Проводится прием заявок на областной конкурс «Островок безопасности». К участию приглашаются авторы очерков, рассказов, повестей, поэм, стихотворений, фотографий, циклов информационных материалов по проблемам дорожной безопасности в периодической печати, тематических сборниках, отдельных изданиях, на интернет-сайтах, а также передач на ТВ и радио, вышедших в 2024 году, сообщает УМВД России по Липецкой области.

Конкурс проводится в три этапа. С 1 по 31 октября претенденты предоставляют организатору свои материалы. С 1 по 15 ноября конкурсная комиссия их оценивает. С 16 ноября по 1 декабря организатор объявляет победителей. Будет пять призовых мест с премиями в размере 20, 25, 35, 50 и 70 тысяч рублей.

Аудио- и видеоматериалы представляются на конкурс в сопровождении эфирных справок. Каждый материал должен быть записан на электронный носитель как отдельный файл. Материалы, опубликованные в газетах, журналах, тематических сборниках, отдельных изданиях, представляются в виде оригинала, вырезок или ксерокопий. Интернет-публикации – в виде ссылок на источник. Все материалы должны содержать информацию о редакции средств массовой информации, в которых размещены, а также фамилию, имя, отчество автора, дату публикации (выхода в эфир), краткую характеристику материала. Один претендент может представить до пяти материалов.

Заявки, документы и материалы с пометкой «КОНКУРС» следует направлять на адрес электронной почты admorg@admlr.lipetsk.ru или по почте: 398001, Липецк, улица Валентина Скороходова, 2, кабинет 511. Подробнее с правилами можно ознакомиться по ссылке.

«Средства массовой информации в Липецкой области на постоянной основе занимаются освещением проблем дорожной безопасности и профилактикой дорожного травматизма. Это очень важная миссия, которая спасает жизни. Авторы, которые искренне стараются уберечь своих читателей, зрителей или слушателей от беды, готовят эти выпуски со всей душой, заслуживают дополнительного премирования», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.