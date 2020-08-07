Конкурс по качеству собрал потенциальных участников и победителей прошлых лет для обмена опытом

Состоялся первый семинар в рамках областного публичного конкурса на соискание премии администрации Липецкой области по качеству 2020 года. Спикером выступил ведущий эксперт премий Правительства РФ и СНГ в области качества Сергей Чертов. В семинаре приняли участие региональные предприятия и организации разных форм собственности.

В ходе работы были рассмотрены лучшие практики международных и российских компаний в управлении качеством и операционной эффективностью, а также проведена сессия Фонда развития промышленности Липецкой области по направлению «Поддержка бизнеса финансовыми продуктами ФРП». Кроме того, в целях взаимодействия потенциальных участников областной премии, организован обмен опытом с представителями предприятий-лауреатов и дипломантов конкурсов предыдущих лет. В рамках семинара проведена деловая игра «Методология подготовки отчетных материалов и их оценка».

Премия присуждается ежегодно на конкурсной основе руководителям организаций за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества, а также представления их для участия в конкурсе на соискание премий Правительства РФ в области качества. Лауреаты конкурса получают премию в 100 тысяч рублей, дипломы администрации Липецкой области и право использовать символику премии в своих рекламных материалах. Также по итогам конкурса определяются организации-дипломанты, которые за успехи в области качества награждаются премией в 50 тысяч рублей и дипломами. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 сентября 2020 года, уточнили организаторы.

Глава региона Игорь Артамонов отмечает, что такие конкурсы дают предприятиям стимул повышать качество работы, внедрять новые эффективные методы управления и тиражировать свой опыт. «Мы заинтересованы, чтобы наши предприятия становились более производительными и энергоэффективными, были сертифицированы по всем международным стандартам и были конкурентоспособными не только на российском рынке, но и на международном», – подчеркивает Игорь Артамонов.