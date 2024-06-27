Цикл конкурсов профессионального мастерства в сфере потребительского рынка в Липецкой области завершился масштабным состязанием флористов и визажистов Липецка. За звание лучших боролись 16 конкурсантов. В итоге среди визажистов победителями стали София Гаврилова, Анна Кузнецова, Людмила Сорокина. Среди флористов – Екатерина Ильина, Валерия Сотникова, Юлия Прокофьева.

Ежегодно при поддержке правительства Липецкой области проводятся конкурсы профессионального мастерства среди профессий сферы потребительского рынка. Внимание уделяется современным профессиям, таким как флорист, визажист, бармен, шеф-повар, барбер. Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области проводит по три конкурса в год. Каждый из них – масштабное мероприятие с привлечением людей, увлеченных своей профессией, представителей бизнеса, общественных деятелей. Последний конкурс, к примеру, проводится в ТРЦ «Ривьера».

«Конкурсы профмастерства, организованные региональным управлением потребрынка, представляют собой интересные зрелищные шоу, проводимые в открытом формате. Это правильно, потому что участники – из сферы услуг. Им важно, чтобы не только эксперты оценивали их мастерство, но и потенциальные клиенты видели, на что они способны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.