Региональный этап конкурса профессионального мастерства прошел в Липецке. 25 человек представили организации строительного комплекса, металлургии и машиностроения Липецкой области. Они соревновались в номинациях «Лучший штукатур», «Лучший каменщик», «Лучший сварщик». Конкурс проводится под эгидой Министерства строительства и ЖКХ РФ, Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) и Союза строителей. Площадкой для проведения испытаний стал Липецкий индустриально-строительный колледж – в его мастерских выполнялись все конкурсные задания.

Для каждой номинации конкурс состоял из двух этапов: теоретического и практического. Штукатуры должны были сделать стену с внешними и внутренними углами, показать навыки владения декоративной штукатуркой. Сварщикам необходимо было изготовить стальную конструкцию по чертежу, каменщикам – выполнить несколько кладок: в виде числа «24», столба, имитации дверного и оконного проемов.

«Региону нужны хорошие сварщики, каменщики, штукатуры. Сейчас эта профессии востребованы. Радует, что специалисты стремятся повысить уровень квалификации и доказать свое мастерство, участвуя в конкурсах», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В экспертную комиссию конкурса вошли представители Госстройнадзора, управления строительства и архитектуры Липецкой области, Ассоциации СРО «Строители Липецкой области», образовательных учреждений и строительных организаций области. Победитель конкурса получил 30 тысяч рублей, участник, занявший второе место – 20 тысяч рублей, третье – 10 тысяч рублей. Победители конкурса профмастерства представят Липецкую область на межрегиональном, а потом и на всероссийском этапе.