Первый «Кубок сварки Гермес» для студентов колледжей Липецкой области прошел на предприятии «Гермес-Липецк» ОЭЗ «Липецк». В профсостязании приняли участие 12 студентов из четырех учебных заведений. Это Грязинский технический колледж, Липецкий металлургический колледж, Липецкий политехнический техникум и Липецкий индустриально-строительный колледж.

Ребята заранее ознакомились с заданиями теоретической и практической части и потренировались в своих учебных классах. На сварку каждому было отведено определенное количество времени. После готовые образцы изучали профессионалы завода «Гермес-Липецк». При оценке результатов учитывались геометрические размеры сварных соединений, смещение стыков, зачистка пластин перед сборкой, а также время сборки и сварки деталей.

Победители «Кубка сварки Гермес» получили призы и титулы лучших сварщиков. Первое и второе места заняли студенты Липецкого индустриально-строительного колледжа, а третье место досталось студенту Липецкого политехнического техникума. Возможность трудоустройства на завод «Гермес-Липецк» открыта для всех участников конкурса. Как сообщили на предприятии, на данный момент заводу требуется около 60 специалистов, включая токарей, операторов станков с ЧПУ, сварщиков и слесарей.

«Основной посыл конкурса профмастерства – повышение престижа рабочих профессий. В этом случае предприятие-организатор решает еще одну важную задачу – ищет новых сотрудников, чья квалификация отвечает запросу. Хороший пример для других работодателей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.