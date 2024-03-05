Конкурс рисунка «Охрана труда глазами детей» приглашает к участию учащихся 1 – 11 классов школ Липецкой области. На конкурс принимаются рисунки, изображающие труд людей различных профессий в спецодежде и с применением средств индивидуальной защиты, в том числе содержащие призывы работать безопасно, а также изображающие возможные угрозы жизни и здоровью работников из-за несоблюдения техники безопасности. Отдельная номинация «Тебя ждут дома» и «Мои родители – мой пример» объявляется в связи с проведением в России Года семьи. Конкурс проводится в возрастных группах: 1 – 4 классы, 5 – 8 классы, 9 – 11 классы.

Работы должны быть выполнены в формате А3 на любом материале (картон, холст и т.д.) и в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, мелки, цветные карандаши и т.д.). Этикетка конкурсной работы (40×60 мм) заполняется на компьютере (шрифт 14) и содержит название работы, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), возраст, класс обучения автора, наименование образовательной организации. Этикетка конкурсной работы прикрепляется к лицевой стороне конкурсной работы в правом нижнем углу. Не допускается свертывание и сгибание конкурсных работ. Участник конкурса представляет одну конкурсную работу. Ее нужно принести в свою школу.

Победители конкурса в каждой возрастной группе будут награждены ценными подарками: 1 место – мобильный телефон, 2 место – планшет, 3 место – портативная акустическая колонка. Кроме того, лучшие работы будут отмечены почетными грамотами управления социальной политики Липецкой области и призами спонсоров. Итоги конкурса подведут в конце апреля в преддверии Всемирного дня охраны труда.

«Подобные конкурсы, во-первых, позволяют детям проявить свои творческие способности, а во-вторых, несут воспитательную и профилактическую нагрузку. Школьники начинают ценить труд взрослых и осознают важность соблюдения техники безопасности», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.